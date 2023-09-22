Амен Томпсон восстановился от травмы и готов принять участие в тренировочном лагере

Теги травмы Хьюстон НБА Амен Томпсон Баскетбол

Новичок «Хьюстона» Амен Томпсон восстановился от травмы и готов принять полноценное участие в тренировочном лагере.

На старте Летней лиги 4-й номер драфта получил растяжение связок левого голеностопного сустава 2-й степени. 

Сейчас Томпсон полностью здоров и находится в хорошей форме.

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