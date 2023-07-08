Защитник « » Амен Томпсон не смог доиграть матч Летней лиги НБА против «Портленда» (100:99) из-за травмы левого голеностопа.

Как сообщает обозреватель The Athletic Келли Айко, «Рокетс», скорее всего, не станут использовать Томпсона в оставшихся матчах Летней лиги. В клубе не хотят рисковать и допускать возможность усугубления травмы.

Томпсон покинул площадку в четвертой четверти, когда неудачно приземлился на паркет после попытки блок-шота. Он пройдет МРТ-обследование.

Томпсон – 4-й номер драфта-2023. В пятницу баскетболист набрал 16 очков, 4 подбора, 5 передач, 3 перехвата и 4 блок-шота.

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