Амен Томпсон не смог доиграть матч Летней лиги из-за травмы голеностопа
Защитник «Хьюстона» Амен Томпсон не смог доиграть матч Летней лиги НБА против «Портленда» (100:99) из-за травмы левого голеностопа.
Томпсон покинул площадку в четвертой четверти, когда неудачно приземлился на паркет после попытки блок-шота.
Амен пройдет МРТ-обследование.
Томпсон – 4-й номер драфта-2023. Он набрал 16 очков, 4 подбора, 5 передач, 3 перехвата и 4 блок-шота.
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