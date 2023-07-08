Амен Томпсон не смог доиграть матч Летней лиги из-за травмы голеностопа

Теги травмы Хьюстон Портленд драфт НБА Летняя лига НБА Амен Томпсон Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Амен Томпсон не смог доиграть матч Летней лиги НБА против «Портленда» (100:99) из-за травмы левого голеностопа.

Томпсон покинул площадку в четвертой четверти, когда неудачно приземлился на паркет после попытки блок-шота.

Амен пройдет МРТ-обследование.

Томпсон – 4-й номер драфта-2023. Он набрал 16 очков, 4 подбора, 5 передач, 3 перехвата и 4 блок-шота.

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2 комментария

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Daishi
Было бы интересно узнать, кто у близняшек родители и чем занимаются, увлекаются. Назвать детей "Аминь" и Осар - одна из вариаций произношения имени древнеегипетского бога Осириса, эт надо заморочиться.)
+5
0
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Артур Артур
Кто травмируется следующим?
+1
0
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