«Филадельфия» не хочет задействовать Макси в потенциальном обмене с участием Хардена и Лилларда
«Филадельфия» не заинтересована в трейде защитника Тайриза Макси на фоне слухов по обмену с участием суперзвезд НБА Дэмиана Лилларда и Джеймса Хардена.
Инсайдер ESPN Бобби Маркс сообщил в четверг, что «Портленд» будет готов отправить Лилларда в «Сиксерс» только в случае, если в сделке будет задействован Макси.
Как отмечает Маркс, клуб из Филадельфии «не проявил никакого желания расставаться с молодым игроком».
Лиллард и Харден этим летом запросили у «Портленда» и «Филадельфии» обменять их в другие команды.
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