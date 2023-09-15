«Филадельфия» не хочет задействовать Макси в потенциальном обмене с участием Хардена и Лилларда

Теги возможные переходы Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» не заинтересована в трейде защитника Тайриза Макси на фоне слухов по обмену с участием суперзвезд НБА Дэмиана Лилларда и Джеймса Хардена.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс сообщил в четверг, что «Портленд» будет готов отправить Лилларда в «Сиксерс» только в случае, если в сделке будет задействован Макси.

Как отмечает Маркс, клуб из Филадельфии «не проявил никакого желания расставаться с молодым игроком».

Лиллард и Харден этим летом запросили у «Портленда» и «Филадельфии» обменять их в другие команды.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ rwm7
Зачем Макси, давайте мы Эмбиида сразу завернем, губа-то не дура!
Эмбиида попозже завернете)
+2
0
+2
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Аркадий Кимеев
И правильно делает.
0
0
0
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rwm7
Зачем Макси, давайте мы Эмбиида сразу завернем, губа-то не дура!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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