« » не заинтересована в трейде защитника на фоне слухов по обмену с участием суперзвезд НБА Дэмиана Лилларда и .

Инсайдер ESPN Бобби Маркс сообщил в четверг, что « » будет готов отправить Лилларда в «Сиксерс» только в случае, если в сделке будет задействован Макси.

Как отмечает Маркс, клуб из Филадельфии «не проявил никакого желания расставаться с молодым игроком».

Лиллард и Харден этим летом запросили у «Портленда» и «Филадельфии» обменять их в другие команды.

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