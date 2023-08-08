Прентисс Хабб продолжит карьеру в «Тренто»
Защитник Прентисс Хабб (25 лет, 191 см) перешел в «Тренто».
Контракт рассчитан на сезон-22/23.
Хабб в минувшем игровом году дебютировал на профессиональном уровне в составе «Людвигсбурга». В 37 матчах Бундеслиги американец набирал в среднем по 15,4 очка, 5,7 передачи и 3,2 подбора за встречу.
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