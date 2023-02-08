Невен Спахия официально возглавил «Венецию»

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Итальянская «Венеция» объявила о назначении Невена Спахии главным тренером, который сменит на этом посту Вальтера де Рафаэлле.

60-летний хорватский специалист будет официально представлен в пятницу, а первый для него матч на новой должности пройдет в воскресенье «Венеция» примет «Викторию Либертас» в чемпионате Италии.

В качестве главного тренера Спахия становился чемпионом Испании, Словении, Литвы, Израиля, Хорватии и Турции, а также выигрывал Еврокубок в 2010 году.

На данный момент «Венеция» идет пятой в группе А Еврокубка и занимает 9-е место в чемпионате Италии.

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