Невен Спахия официально возглавил «Венецию»
Итальянская «Венеция» объявила о назначении Невена Спахии главным тренером, который сменит на этом посту Вальтера де Рафаэлле.
60-летний хорватский специалист будет официально представлен в пятницу, а первый для него матч на новой должности пройдет в воскресенье «Венеция» примет «Викторию Либертас» в чемпионате Италии.
В качестве главного тренера Спахия становился чемпионом Испании, Словении, Литвы, Израиля, Хорватии и Турции, а также выигрывал Еврокубок в 2010 году.
На данный момент «Венеция» идет пятой в группе А Еврокубка и занимает 9-е место в чемпионате Италии.
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