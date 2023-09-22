Каспер Уэйр набрал 44 очка в матче с «Локо». Это рекорд Суперкубка Лиги ВТБ и лучший результат в карьере игрока

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр набрал 44 очка в матче 1/4 финала Суперкубка лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (98:100 ОТ).

Уэйр обновил рекорд Суперкубка, который до этого принадлежал экс-игроку «Зенита» (33 очка в матче против УНИКСа 18 сентября 2021 года).

Также для американского баскетболиста этот результат является рекордом карьеры.

За 36 минут Каспер реализовал 15 из 27 с игры (включая 10 из 16 из-за дуги). В его активе 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

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