Каспер Уэйр набрал 44 очка в матче с «Локо». Это рекорд Суперкубка Лиги ВТБ и лучший результат в карьере игрока
Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр набрал 44 очка в матче 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (98:100 ОТ).
Уэйр обновил рекорд Суперкубка, который до этого принадлежал экс-игроку «Зенита» Шабаззу Напьеру (33 очка в матче против УНИКСа 18 сентября 2021 года).
Также для американского баскетболиста этот результат является рекордом карьеры.
За 36 минут Каспер реализовал 15 из 27 с игры (включая 10 из 16 из-за дуги). В его активе 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.
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