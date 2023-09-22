Александр Щербенев о полуфинале Суперкубка с «Фенербахче»: «Всех можно обыграть»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» порадовался победе над (100:98 ОТ) в четвертьфинале Суперкубка Лиги ВТБ, а также оценил соперника по полуфиналу « ».

– У президента вашего клуба в пятницу юбилей. Была ли в матче с ЦСКА дополнительная мотивация?

– Дата, конечно, серьезная. Хотели выиграть, но не очень сильно концентрировали на этом внимание. Думали об игре, о том, как подготовиться к ЦСКА. И у нас это получилось. Приятно, что выиграли, это очень важно для нас, для командной «химии». И, конечно, победу посвящаем Андрею Владимировичу.

– Какие мысли о полуфинальной встрече с «Фенербахче»? Реально обыграть этого соперника?

– Всех можно обыграть. Но это команда Евролиги, поэтому придется очень сложно. Будем готовиться. Благо, в пятницу у нас выходной. Будет больше времени на восстановление и на то, чтобы разобрать соперника. Но классно, что у нас есть возможность сыграть с таким соперником в полуфинале и проверить себя в очень серьезных боевых условиях, – сказал Щербенев.

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