Александер Секулич: «Локо» будет андердогом в полуфинале Суперкубка, но нам это нравится»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич подвел итоги четвертьфинала Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА (100:98 ОТ) и поделился ожиданиями от игры с « » в 1/2.

– Старт игры от нас не назвать хорошим. Мы вышли на площадку слишком с большим уважением к сопернику. При этом был очень сильно мотивирован – они стремились отомстить нам за то, что мы выбили их в полуфинале прошлого сезона. И с самых первых секунд взялись за нас очень плотно. Но мы смогли быстро освоиться с предложенной интенсивностью, а многие наши парни начали показывать блестящую игру в самых важных эпизодах. Самоотдачу и кураж я бы и назвал главной причиной победы.

– В овертайме «Локо» быстро оторвался на 8 очков. А в какой момент в победу поверили вы?

– Только тогда, когда прозвучала финальная сирена. Думаю, сегодня все снова увидели, что ЦСКА – команда очень высокого класса. Они не прекращали играть ни на секунду. У них много отличных игроков, а Каспер Уэйр, вообще, продемонстрировал нечто выдающееся – 44 очка! Мы так и не смогли его сегодня остановить, и из этого обязательно нужно извлечь правильный урок. Но самое главное, что даже это нас не сломило, мы нашли правильный ответ, и выиграли – это самый важный итог для « » сегодня.

– Что скажете о следующем сопернике – «Фенербахче»?

– Это очень сильный соперник. У них глубокий состав и классный тренер. Все знают, как много сделал для ЦСКА и российского баскетбола. Мы будем андердогами в полуфинале Суперкубка – но нам нравится играть с позиции, когда в победу «Локо» никто особенно не верит. Главное, чтобы мы сами в это верили, и тогда даже такое сложное испытание

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