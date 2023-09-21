Владислав Емченко о победе над ЦСКА: «Круто, что удалось сделать президенту клуба такой подарок на юбилей»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Владислав Емченко Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал итоги четвертьфинала Лиги ВТБ против ЦСКА (100:98 ОТ).

«Можно ли сказать, что в матче с ЦСКА у нас была особая мотивация, так как у президента клуба завтра юбилей? Нет, не хочется испытывать дополнительное давление. В любом случае круто, что удалось сделать такой подарок. Надеюсь, Андрей Владимирович доволен. С наступающим его! Ну и, само собой, очень здорово, что обыграли сегодня ЦСКА.

Полуфинал с «Фенербахче»? Конечно, придется нелегко. Легко вообще никогда не бывает. Но это круто, что есть такая возможность – сыграть с командой Евролиги», – сказал Емченко.

Президенту «Локо» Андрею Ведищеву в пятницу исполнится 50 лет.

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