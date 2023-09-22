Сергей Иванов о китайском клубе в Лиге ВТБ: «Если появится команда, которая сможет составлять реальную конкуренцию – тогда да. Но пока я такого не вижу»

Теги Сергей Иванов чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов объяснил, почему считает маловероятным появление в составе участников турнира клуба из Китая.

«Можно и индонезийские клубы приглашать, и филиппинские. Что касается китайских, то там специфический баскетбол, он строится на шоу, без защиты. Но если появится клуб, который будет очень хотеть и составлять реальную конкуренцию – тогда да. Но пока я такого не вижу», – сказал Иванов.

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