0

Ник Калатес близок переходу из «Монако» в «Партизан»

Греческий разыгрывающий, скорее всего, перейдет в сербский клуб.

«Партизан» близок к заключению соглашения с «Монако» о трансфере Ника Калатеса (36 лет, 196 см).

«Монако» готов отпустить разыгрывающего, поскольку он не входил в планы главного тренера Вассилиса Спанулиса на сезон-2025/26.

Контракт Калатеса с «Монако» действует до конца текущего сезона, но в этом году баскетболист не сыграл ни в одном матче Евролиги, пока клуб определялся с его будущим.

Однако он принял участие в трех матчах чемпионата Франции, набирая в среднем 0,7 очка, 2,3 подбора и 3,7 передачи в среднем за 12 минут на площадке.

После травмы Карлика Джонса «Партизан» активизировал переговоры и определил Калатеса в качестве своей ключевой цели.

В сезоне-2024/25 36-летний грек помог «Монако» дойти до финала Евролиги, набирая в среднем 3,7 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи за 18 минут на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoПартизан
logoНБА
logoМонако
logoНик Калатес
возможные переходы
logoАдриатическая лига
logoчемпионат Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джабари Паркер и Алексей Покушевски получили травмы в матче «Партизана» с «Борац Чачаком»
сегодня, 08:12
Кэмерон Пэйн отказался от перехода в «Партизан» и будет ждать предложения из НБА
вчера, 16:47
Бруну Фернанду официально перешел в «Партизан»
вчера, 13:17Фото
Главные новости
Демар Дерозан о матче с «Лейкерс»: «46 штрафных против 18? Это безумие»
сегодня, 09:54
Егор Дёмин не исполнил ни одного 2-очкового броска за первые три игры в НБА
сегодня, 09:29
Расселл Уэстбрук набрал 18+6+6 в матче против «Лейкерс»
сегодня, 09:15Видео
Джефф Тиг считает, что «Лейкерс» нужно не попасть в плей-офф, чтобы Леброн Джеймс мог провести прощальный тур в стиле Кобе Брайанта
сегодня, 08:58
Виктор Вембаньяма – первый в истории, кто набрал 100+ очков и 15+ блок-шотов за первые три игры сезона
сегодня, 08:32
Джабари Паркер и Алексей Покушевски получили травмы в матче «Партизана» с «Борац Чачаком»
сегодня, 08:12
«Вышел на линию и подумал: «Черт, лучше бы мне не промахиваться». Остин Ривз припомнил свою шутку над Лукой Дончичем во время своего 51-очкового выступления
сегодня, 07:50
«Мемфис» подпишет центрового Чарльза Бэсси по исключению из-за тяжелой ситуации с травмами
сегодня, 07:24
Кавай Ленард повалился на паркет, пытаясь спровоцировать фол
сегодня, 07:03Видео
Гэйб Винсент получил растяжение голеностопа
сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Вену», КРКА уступил «Дубаю» в напряженной концовке и другие результаты
вчера, 20:38
Чемпионат Франции. «Монако» обыграл «Булазак», «Элан Шалон» принимает «Париж»
вчера, 18:06Live
ACB. «Валенсия» выиграла у «Ховентуда», «Реал» обыграл «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:03
Юрица Големац о проекте «Дубая»: «Речь идет о создании культуры, команды, о привлечении фанатов. Не собираемся тратить кучу денег, чтобы выиграть все и сразу»
вчера, 19:20
Чемпионат Италии. «Милан» разобрался с «Венецией», «Наполи» победил «Реджо-Эмилию» и другие матчи
вчера, 19:01Live
Эргин Атаман о травмах в «Панатинаикосе»: «Если у нас не хватит игроков, придется вызывать ребят из академии»
вчера, 17:51
Джордан Нвора, скорее всего, пропустит два матча Евролиги (Mozzart Sport)
вчера, 15:46
Чемпионат Греции. «Миконос» крупно уступил «Олимпиакосу», «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Промитеасом»
вчера, 15:31
Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»
вчера, 15:10
Евгений Пашутин о матче с МБА-МАИ: «Во второй половине ребята самоотверженно защищались, давали энергию и боролись. Такая защита и коммуникация дали свои плоды»
вчера, 15:01