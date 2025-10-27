Ник Калатес близок переходу из «Монако» в «Партизан»

Греческий разыгрывающий, скорее всего, перейдет в сербский клуб.

«Партизан» близок к заключению соглашения с «Монако» о трансфере Ника Калатеса (36 лет, 196 см).

«Монако » готов отпустить разыгрывающего, поскольку он не входил в планы главного тренера Вассилиса Спанулиса на сезон-2025/26.

Контракт Калатеса с «Монако» действует до конца текущего сезона, но в этом году баскетболист не сыграл ни в одном матче Евролиги, пока клуб определялся с его будущим.

Однако он принял участие в трех матчах чемпионата Франции, набирая в среднем 0,7 очка, 2,3 подбора и 3,7 передачи в среднем за 12 минут на площадке.

После травмы Карлика Джонса «Партизан » активизировал переговоры и определил Калатеса в качестве своей ключевой цели.

В сезоне-2024/25 36-летний грек помог «Монако» дойти до финала Евролиги, набирая в среднем 3,7 очка, 2,2 подбора и 3,8 передачи за 18 минут на площадке.