Джордан Пул о «Новом Орлеане»: «Так приятно оказаться в атмосфере, где болельщики вовлечены в игру. Арена «Вашингтона» была мертвой»
Пулу больше нравится выступать перед фанатами «Пеликанс».
«Мне это безумно понравилось. Боже мой, я был в восторге. Я даже рассказал всем своим. Так приятно оказаться в атмосфере, где болельщики вовлечены в игру, и ты чувствуешь этот заряд на арене. Ты чувствуешь позитивную энергию. Ты слышишь, как фанаты скандируют.
Последние три года... была мертвая тишина. Capital One (арена «Вашингтона») была мертвой», – сказал Пул.
Защитник оказался в «Уизардс» после обмена из «Голден Стэйт» и провел там 2 сезона, в течение которых команда оба раза оказывалась в низу таблицы Восточной конференции.
