Джордан Пул о «Новом Орлеане»: «Так приятно оказаться в атмосфере, где болельщики вовлечены в игру. Арена «Вашингтона» была мертвой»

Пулу больше нравится выступать перед фанатами «Пеликанс».

«Мне это безумно понравилось. Боже мой, я был в восторге. Я даже рассказал всем своим. Так приятно оказаться в атмосфере, где болельщики вовлечены в игру, и ты чувствуешь этот заряд на арене. Ты чувствуешь позитивную энергию. Ты слышишь, как фанаты скандируют.

Последние три года... была мертвая тишина. Capital One (арена «Вашингтона ») была мертвой», – сказал Пул.

Защитник оказался в «Уизардс» после обмена из «Голден Стэйт» и провел там 2 сезона, в течение которых команда оба раза оказывалась в низу таблицы Восточной конференции.