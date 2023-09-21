Сергей Иванов: «Бюджет «Зенита» в новом сезоне будет больше армейского. Разговоры о гегемонии ЦСКА больше не состоятельны»

Теги ЦСКА Зенит Автодор Енисей Сергей Иванов Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов оценил расклад сил среди российских клубов турнира с учетом их бюджетов.

Единая лига ВТБ сегодня раскрыла бюджеты участников в сезоне-22/23.

«По клубам принципиально ничего нового. Лидируют ЦСКА и «Зенит», это бюджеты завершившегося сезона, причем у ЦСКА в сумму входят зарплаты Милутинова и Шведа. Поэтому на будущий год бюджет «Зенита» с учетом его покупок, предполагаю, будет больше армейского. Разговоры о гегемонии ЦСКА больше не состоятельны, этот период завершен.

Самые маленькие бюджеты традиционно у МБА, «Автодора» и «Енисея». Но на паркет выходят не деньги», – заявил Иванов.

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