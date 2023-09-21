Сергей Иванов: «Бюджет «Зенита» в новом сезоне будет больше армейского. Разговоры о гегемонии ЦСКА больше не состоятельны»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов оценил расклад сил среди российских клубов турнира с учетом их бюджетов.

Единая лига ВТБ сегодня раскрыла бюджеты участников в сезоне-22/23.

«По клубам принципиально ничего нового. Лидируют ЦСКА и « », это бюджеты завершившегося сезона, причем у ЦСКА в сумму входят зарплаты Милутинова и Шведа. Поэтому на будущий год бюджет «Зенита» с учетом его покупок, предполагаю, будет больше армейского. Разговоры о гегемонии ЦСКА больше не состоятельны, этот период завершен.

Самые маленькие бюджеты традиционно у , « » и « ». Но на паркет выходят не деньги», – заявил Иванов.

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