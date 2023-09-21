Сергей Иванов: «По отдельным статьям бюджетов у меня есть вопросы к клубам»

Теги Автодор Сергей Иванов Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался, что у него возникли вопросы по некоторым статьям бюджетов у участников турнира.

В четверг Лига раскрыла бюджеты российских клубов в сезоне-22/23.

«По отдельным статьям бюджетов у меня самого есть вопросы, но тут прессе надо разбираться с клубами. Допустим, расходы на «молодежку». У ЦСКА – 200 миллионов, у «Зенита» – 54 миллиона, у «Пармы» – 14 миллионов, у «Автодора» – 9 миллионов. Спрашивается, на что путешествуют, на что играют молодые в Саратове и Перми? 200 и 9 – большая разница, не так ли? Командировки: у Самары – 92 миллиона, у Саратова – 26 миллионов. Но они провели одинаковое число матчей, в плей‑офф не выходили. Я это объяснить не могу, спросите у клубов», – заявил Иванов.

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2 комментария

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Mbest77
Странно, что не смущает разница в бюджете в 10 раз между первым и последним клубом лиги по бюджету
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Romas Shlepikas
Ответ Mbest77
Странно, что не смущает разница в бюджете в 10 раз между первым и последним клубом лиги по бюджету
это как раз таки нормальная практика
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