Илона Корстин о составе Суперкубка: «Возможно пригласить многие иностранные клубы, в том числе китайские. Посмотрим, что получится через год»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о формате и потенциальных участниках Суперкубка, а также назвала фаворитов нынешнего розыгрыша.

«Мы экспериментируем каждый год, ищем что-то новое. В этот раз мы привлекли сразу шесть лучших российских команд и добавили две сильные турецкие. Посмотрим, как это понравится болельщикам. Все-таки будет много матчей. В субботу и воскресенье и вовсе по четыре игры. Не все готовы за раз посмотреть столько баскетбола, но, думаю, будет интересно. Похоже на плей-офф Евробаскета или чемпионата мира, когда все собираются в одном месте и за короткое время определяют победителя.

Другие клубы дружественных стран? Мы общаемся со всеми, прорабатываем разные варианты. В такой формат на несколько дней вполне возможно пригласить многие иностранные клубы, в том числе китайские. С ними у нас, кстати, есть хороший контакт. В этом году не сложилось, посмотрим, что получится через год.

Фавориты этого года? УНИКС – действующий чемпион Единой лиги, смог сохранить почти всех лидеров. «Зенит» хорошо усилился в межсезонье. «Фенербахче» – команда, которая в прошлом году играла в плей-офф Евролиги. Еще я бы назвала ЦСКА в числе претендентов. Несмотря на потерю Милутинова и Шведа, ЦСКА играет в Москве, можно сказать дома. Их придут поддержать много болельщиков», – рассказала Корстин.

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