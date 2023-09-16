Георгий Жбанов о матче с УНИКСом: «Очень жду этой игры. Хочется показать все, чего они лишились»

Защитник « » рассказал об адаптации в команде и своем настрое на финал Кубка Кондрашина и Белова против , за который ранее выступал.

– Как проходит ваша адаптация в «Зените»?

– Долго знакомиться с командой не пришлось, многих ребят знал и раньше. Так что все прекрасно. Вовсю вместе шутим, так что все прекрасно.

– Вы перешли в «Зенит» из УНИКСа вместе с Хантером. Это плюс для обоих в плане адаптации?

– Тут больше я ему, наверно, помогал, потому что больше людей в команде знаю (улыбается). А вообще нас очень хорошо в «Зените» приняли. Теперь вместе идем к общей цели.

– В субботу команды сыграют в финале Кубка Кондрашина и . Тоже будет волнительно впервые встретиться с вашей бывшей командой?

– Очень жду этой игры. Но волноваться не буду – хочется показать все, чего они лишились (улыбается).

– Помимо Кубка Кондрашина и Белова у «Зенита» в сентябре участие в Суперкубке в Москве. Что ждете от этого турнира?

– В прошлом году он прошел на высшем уровне, все очень понравилось. К тому же в Суперкубке играют зарубежные клубы, а такой опыт нам сейчас очень нужен. А еще не терпится снова встретиться с «Фенербахче» и взять у него реванш за недавнее поражение в Стамбуле на сборе. Причем, хорошо бы это сделать в финале Суперкубка.

– Цели на сезон в целом для «Зенита» уже обозначены?

– Вопрос в данном случае риторический – никакой другой цели, кроме чемпионства, у «Зенита» нет.

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