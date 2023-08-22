«Зенит» вышел из отпуска и представил расписание предсезонной подготовки

Основной состав « » официально вышел из отпуска и провел первую тренировку.

Клуб также опубликовал расписание предсезонной подготовки.

Сине-бело-голубые будут тренироваться в Академии баскетбола «Зенит» до 26 августа и завершат этот этап подготовки товарищеской встречей с командой Суперлиги «Купол-Родники».

28 августа «Зенит» отправится в Анталью, где до 9 числа будет тренироваться и проведет товарищеские встречи с «Манисой», а также сыграет в ежегодном предсезонном турнире Gloria Cup, в котором участвовал в прошлом году. На этот раз соперниками питерцев станут турецкие «Бешикташ» и «Анадолу Эфес», а также российский «Енисей».

После Антальи команда отправится в Стамбул, где 11 сентября проведет товарищеский матч с «Фенербахче». Тем же вечером «Зенит» вернется в Санкт-Петербург и продолжит подготовку к сезону тренировками на базе Академии и предсезонными кубками.

15-16 сентября пройдет Кубок Кондрашина и , 22-24 сентября - лиги ВТБ

Официальный сезон для сине-бело-голубых начнется 2 октября домашней встречей с дебютантом Единой лиги ВТБ екатеринбургским «Уралмашем».

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