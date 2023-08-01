Брайан Уиндхорст: «Кливленд» и Донован Митчелл будут обсуждать продление контракта в следующем году»

Теги Кливленд НБА Брайан Уиндхорст Донован Митчелл Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что решающий момент для переговоров между «Кливлендом» и звездным защитником Донованом Митчеллом наступит следующим летом.

«Митчелл не рассматривал вариант с продлением в этом году, думаю, «Кавальерс» знали об этом, когда  выменивали его. Ожидаю, что ключевой момент наступит через год, когда у него останется один сезон по контракту», – заявил Уиндхорст.

Коллега Уиндхорста Тим Бонтемпс ранее призвал «Кэвз» обменять Митчелла этим летом, так как сомневается, что звезда НБА согласится на продление в Кливленде.

Бонтемпс считает, что организация сможет получить от обмена Митчелла большую выгоду этим летом по сравнению с 2024 годом, когда у него останется всего один сезон по контракту.

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