Брайан Уиндхорст: «Кливленд» и Донован Митчелл будут обсуждать продление контракта в следующем году»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что решающий момент для переговоров между « » и звездным защитником наступит следующим летом.

«Митчелл не рассматривал вариант с продлением в этом году, думаю, «Кавальерс» знали об этом, когда выменивали его. Ожидаю, что ключевой момент наступит через год, когда у него останется один сезон по контракту», – заявил Уиндхорст.

Коллега Уиндхорста Тим Бонтемпс ранее призвал «Кэвз» обменять Митчелла этим летом, так как сомневается, что звезда НБА согласится на продление в Кливленде.

Бонтемпс считает, что организация сможет получить от обмена Митчелла большую выгоду этим летом по сравнению с 2024 годом, когда у него останется всего один сезон по контракту.

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