Илона Корстин о росте бюджета Лиги ВТБ: «Мы стали больше зарабатывать сами»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Матч ТВ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, за счет чего вырос бюджет турнира.

«Поясню по поводу Лиги, за счет чего у нас вырос бюджет. Мы стали зарабатывать больше сами. Мы стали получать больше целевых отчислений от букмекеров, мы продаем телевизионные права, также стал более выгодный контракт с «Матч ТВ». И еще Лига грамотно использует средства, которые у нас есть, мы зарабатываем на депозитах», – рассказала Корстин.

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23 оказался профицитным, поступления составили 1,365 млрд рублей, расходы – 884,2 млн рублей.

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