Илона Корстин о росте бюджета Лиги ВТБ: «Мы стали больше зарабатывать сами»
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, за счет чего вырос бюджет турнира.
«Поясню по поводу Лиги, за счет чего у нас вырос бюджет. Мы стали зарабатывать больше сами. Мы стали получать больше целевых отчислений от букмекеров, мы продаем телевизионные права, также стал более выгодный контракт с «Матч ТВ». И еще Лига грамотно использует средства, которые у нас есть, мы зарабатываем на депозитах», – рассказала Корстин.
Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23 оказался профицитным, поступления составили 1,365 млрд рублей, расходы – 884,2 млн рублей.
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