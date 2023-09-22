Илона Корстин о росте бюджета Лиги ВТБ: «Мы стали больше зарабатывать сами»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин объяснила, за счет чего вырос бюджет турнира.

«Поясню по поводу , за счет чего у нас вырос бюджет. Мы стали зарабатывать больше сами. Мы стали получать больше целевых отчислений от букмекеров, мы продаем телевизионные права, также стал более выгодный контракт с « ». И еще Лига грамотно использует средства, которые у нас есть, мы зарабатываем на депозитах», – рассказала Корстин.

Бюджет Единой лиги ВТБ в сезоне-22/23 оказался профицитным, поступления составили 1,365 млрд рублей, расходы – 884,2 млн рублей.

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