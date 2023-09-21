В новом сезоне Лиги ВТБ к судейской работе будет привлечена девушка-арбитр
В новом сезоне Единой лиги ВТБ к обслуживанию матчей будет привлечена девушка-арбитр.
Об этом рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
«В основном чемпионате в предстоящем сезоне у нас будет судить девушка. В молодежном чемпионате такое уже было», – сказала Корстин.
Новый сезон Лиги стартует 30 сентября.
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