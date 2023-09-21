В новом сезоне Лиги ВТБ к судейской работе будет привлечена девушка-арбитр

В новом сезоне лиги ВТБ к обслуживанию матчей будет привлечена девушка-арбитр.

Об этом рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

«В основном чемпионате в предстоящем сезоне у нас будет судить девушка. В молодежном чемпионате такое уже было», – сказала Корстин.

Новый сезон Лиги стартует 30 сентября.

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»