Илона Корстин: «С «Минском» у нас была серьезная беседа. Нам не понравилось, как команда выступала в прошлом сезоне»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин оценила перспективы «Минска», « » и «Руны» в новом сезоне.

«С « » у нас была серьезная беседа. Нам не понравилось, как команда выступала в прошлом сезоне. Руководство белорусского клуба прислушалось к нам, заметно увеличив бюджет. Это позволило провести неплохую трансферную кампанию. При этом проблема «Минска» заключается в том, что они не дорожат своими лидерами. Только кто-то из игроков начинает себя показывать, как его контракт тут же выкупает другой клуб лиги. Если бы «Минск» сохранял всех своих звезд, то и в последних двух сезонах выглядел бы намного лучше.

Смогут ли дебютанты «Уралмаш» и « » побороться за плей-офф? Из новичков это, как ни странно, удавалось только МБА. Московский клуб быстро адаптировался к новому уровню. Остальным требовался минимум сезон, чтобы втянуться и понять, как все функционирует. Посмотрим, что получится у москвичей и екатеринбуржцев. Знаю, что у них большая мотивация, оба клуба хотят показать себя с первого же сезона. Впрочем, с таким же амбициями в лигу входила и «Самара». На бумаге их состав выглядел сильнее, чем у , но вы помните, чем все закончилось», – рассказала Корстин.

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