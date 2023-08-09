Илона Корстин о Суперкубке: «У болельщиков будет возможность увидеть в деле новичков и насладиться баскетболом высокого уровня»

Теги Илона Корстин Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о предстоящем Суперкубке, в котором в этом году примут участие шесть российских команд и две турецкие.

«С удовольствием сообщаем: билеты на Суперкубок Единой Лиги-2023 уже в продаже!

В этом году наш предсезонный турнир, организованный совместно с Московским Спортом, пройдет в новом формате. С 21 по 24 сентября на «ВТБ Арене» шесть лучших российских команд прошлого сезона и впервые два турецких клуба — «Фенербахче» и «Бешикташ» — сыграют по олимпийской системе за главный приз — Суперкубок, который носит имя легендарного А.Я. Гомельского.

Количество участников турнира увеличилось, поэтому и матчей в рамках Суперкубка пройдет больше. У болельщиков перед официальным стартом сезона будет возможность познакомится с обновленными командами, увидеть в деле новичков и насладиться баскетболом высокого уровня.

Советуем покупать билеты заранее, так как цена на них будет увеличиваться», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт лиги.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?

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