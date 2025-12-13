12

Стив Керр о поражении от «Миннесоты»: «Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить»

Керр считает, что у «Уорриорс» были шансы на победу над «Вулвс».

«Голден Стэйт» уступил «Миннесоте» в напряженном матче – 120:127. Со стороны «Вулвс» хорошо себя проявили «большие» команды Джулиус Рэндл (27 очков, 9 подборов, 6 передач) и Руди Гобер (24 очка и 14 подборов).

После матча главный тренер «Уорриорс» Стив Керр пояснил, как на результате сказалось отсутствие Дрэймонда Грина и Эла Хорфорда, которые могли бы помочь в борьбе с Рэндлом и Гобером.

«Миннесота» – габаритная команда. Но я думаю, что Квинтен (Пост) и Трэйс (Джексон-Дэвис) проделали хорошую работу, жестко боролись на щитах. Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить, но провели пустой отрезок в начале четвертой четверти. В конце третьей и начале четвертой у нас были открытые броски, которые мы не реализовали. Наши парни сражались очень достойно.

Мы не самая высокая команда, но совсем скоро к нам вернутся Дрэймонд и Эл, и мы верим в Трэйса и Квинтена. Так что, думаю, у нас достаточно рослых игроков», – заключил Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Стива Керра
