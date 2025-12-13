Зак Крам: «Пост-апы превратились в самый эффективный тип атаки в НБА»

Журналист ESPN объяснил возвращение пост-апов

«За первые три сезона данных по трекингу в середине 2010-х годов розыгрыши с пост-апом приносили в среднем всего 89 очков на 100 атак. Однако начиная с сезона-2022/23 этот показатель составляет 103 очка на 100 атак, примерно на четыре пункта выше, чем в среднем по всем позиционным атакам.

В текущем сезоне этот разрыв стал еще больше: 103,9 очка на 100 розыгрышей с пост-апом против 99,0 очка на 100 позиционных атак в целом, разница в 4,9 очка.

Иначе говоря: если бы команда набирала 103,9 очка на 100 позиционных атак, она бы занимала пятое место по эффективности нападения в НБА в этом сезоне.

Это не означает, что полностью построенная на пост-апах атака действительно стала бы одной из лучших в лиге. Скорее, эффективность пост-апов выросла в значительной степени из-за того, кому теперь доверяют такие владения. Это своего рода математическая уловка: если только лучшие мастера пост-апов по-прежнему регулярно используют этот прием, то и средний результат должен улучшиться.

«Теперь это делают только звезды!» – заявил один из руководителей Восточной конференции, отвечая на вопрос, каким игрокам можно доверить регулярный розыгрыш пост-апов.

Относительная редкость пост-апов в современной НБА означает, что одна звезда может в одиночку исказить статистику по всей лиге. В прошлом сезоне Йокич в одного использовал 5,7% всех пост-апов лиги. Для сравнения лидеры по изоляциям (Шэй Гилджес-Александер) и пик-н-роллам (Трэй Янг) занимали лишь около 2% от общего числа розыгрышей такого типа.

Большинство команд придерживаются такой философии в 2025 году: согласно данным по трекингу, сейчас гораздо больший процент пост-апов начинается в движении, чем это было десять лет назад. Одновременно число пост-апов, начинающихся со статичной, традиционной передачи внутрь, резко сократилось.

«Раньше у тебя были заранее заготовленные схемы для пост-апов, – объяснил центровой «Чикаго» Никола Вучевич. – А сейчас это скорее часть атаки: ты ставишь заслон, делаешь ролл, отсекаешь своего защитника, занимаешь позицию».

В сезоне-2013/14 31% пост-апов приходился на мисматчи, то есть когда центровой или форвард атакует в пост-апе против защитника или центровой против форварда. Но к этому сезону доля мисматчей выросла до 55%. А экстремальные мисматчи, когда центровой атакует против маленького, увеличились с 1% всех пост-апов в сезоне-2013/14 до 11% в сезоне-2025/26», – пишет Крам.