Единая лига ВТБ проводит лагерь для потенциальных судей чемпионата в Ижевске

Теги судьи Алексей Давыдов Единая лига ВТБ Илья Путенко Артем Лаврухин Баскетбол

В Ижевске с 8 по 15 сентября проходит лагерь для потенциальных судей Единой лиги ВТБ.

Лагерь организован в рамках 9-го традиционного Всероссийского турнира по баскетболу среди мужских команд.

«Лига выбрала и пригласила 10 арбитров, с которыми на протяжении 7 дней будут работать ведущие судьи лиги – Алексей Давыдов, Илья Путенко и Артем Лаврухин. Они будут анализировать матчи с их участием, проводить теоретические лекции, устанавливать акценты на важные моменты при судействе матчей лиги.

Судьи, которые лучше всего зарекомендуют себя в этом лагере, будут приглашены в Лигу ВТБ в этом сезоне. С другими судьями лига продолжит подготовку на протяжении всего сезона в рамках института судейства, который впервые стартовал в сезоне-22/23», – говорится в сообщении на сайте Лиги ВТБ.

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