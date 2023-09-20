19 и 20 сентября состоялся ежегодный предсезонный семинар судей и комиссаров Единой лиги ВТБ.

«На протяжении двух дней судьи и комиссары работали над различными вопросами судейства: механика судейской работы, правильное понимание правила определения виновника столкновения, постановка заслонов. Огромное внимание было уделено системе видеоповторов. Акценты делались на том, чтобы судьи принимали решения непосредственно на площадке и старались без острой необходимости не прибегать к просмотрам видео, не «ломая» ритма игры, что сказывается на скорости и зрелищности баскетбола.

Напомним, что Лига с этого сезона приобрела новую систему видеоповторов, которая должна способствовать более оперативному принятию решения судьями в случае ее использования», – отмечает сайт Единой лиги ВТБ.

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