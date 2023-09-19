Игорь Кочарян о матче с «Фенербахче» в Суперкубке: «Будем стараться победить»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о настрое столичной команды на матч 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ с « ».

«Предстоящий матч с «Фенербахче» важен для нас как со спортивной, так и с эмоциональной точек зрения. Это шанс проверить себя во встрече с очень серьезным соперником и большим брендом европейского баскетбола. Для наших ребят это большое подспорье. Само собой, любой международный опыт сейчас очень важен и ценен, и сразиться с достойным соперником в преддверии сложного сезона – отличная возможность проверить свою готовность и понять, над чем стоит еще поработать. Время еще есть, процесс подготовки находится в самой активной фазе. Поэтому мы с большим нетерпением ожидаем этот матч.

Шанс на победу? Конечно, он есть. Смысл выходить играть, если не веришь в свои силы? Но наши парни не раз доказывали, что способны навязать серьезную борьбу, играя с хорошими командами. Поэтому, естественно, настрой очень серьезный. Будем стараться победить», – сказал Кочарян.

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»