Евгений Валиев и Евгений Воронов могут пропустить Суперкубок Лиги ВТБ из-за травм

Игроки МБА Евгений Валиев и могут пропустить лиги ВТБ.

Ключевые игроки МБА продолжают восстанавливаться от повреждений. Воронов и Валиев не сыграли в Кубке Кондрашина и Белова.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», вероятность их участия в Суперкубке-2023 также крайне мала.

«Пока сложно что-то сказать относительно их участия в Суперкубке. Вернемся из Петербурга в Москву, ребята пройдут тесты, и по состоянию будем смотреть», - отметил генеральный менеджер столичного клуба Игорь Кочарян.

В четвертьфинале Суперкубка МБА сыграет с « ». Победитель этой встречи выйдет на лучшего из пары ЦСКА – «Локо».

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