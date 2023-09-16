Евгений Валиев и Евгений Воронов могут пропустить Суперкубок Лиги ВТБ из-за травм
Игроки МБА Евгений Валиев и Евгений Воронов могут пропустить Суперкубок Единой лиги ВТБ.
Ключевые игроки МБА продолжают восстанавливаться от повреждений. Воронов и Валиев не сыграли в Кубке Кондрашина и Белова.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», вероятность их участия в Суперкубке-2023 также крайне мала.
«Пока сложно что-то сказать относительно их участия в Суперкубке. Вернемся из Петербурга в Москву, ребята пройдут тесты, и по состоянию будем смотреть», - отметил генеральный менеджер столичного клуба Игорь Кочарян.
В четвертьфинале Суперкубка МБА сыграет с «Фенербахче». Победитель этой встречи выйдет на лучшего из пары ЦСКА – «Локо».
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