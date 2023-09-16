Евгений Валиев и Евгений Воронов могут пропустить Суперкубок Лиги ВТБ из-за травм

Теги травмы Евгений Воронов Фенербахче Беко Игорь Кочарян Евгений Валиев МБА Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Игроки МБА Евгений Валиев и Евгений Воронов могут пропустить Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Ключевые игроки МБА продолжают восстанавливаться от повреждений. Воронов и Валиев не сыграли в Кубке Кондрашина и Белова.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», вероятность их участия в Суперкубке-2023 также крайне мала.

«Пока сложно что-то сказать относительно их участия в Суперкубке. Вернемся из Петербурга в Москву, ребята пройдут тесты, и по состоянию будем смотреть», - отметил генеральный менеджер столичного клуба Игорь Кочарян.

В четвертьфинале Суперкубка МБА сыграет с «Фенербахче». Победитель этой встречи выйдет на лучшего из пары ЦСКА – «Локо».

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий