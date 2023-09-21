Игорь Кочарян: «Новички подтверждают в своих интервью, что хотели в МБА. В этом смысле нам немного проще в переговорах»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал об уровне зарплат в команде и положительных отзывах со стороны игроков.

«Такого не может быть в принципе ни в одной профессиональной команде, чтобы уровень зарплат был равномерным. У нас есть градация, но она вполне разумная. Летом в переговорах с ребятами финансовый вопрос был важен, без этого никуда, но он не был главенствующим. Продлить контракты же с теми парнями, которые отыграли у нас прошлый сезон, нам в первую очередь помогла спортивная, эмоциональная и психологическая составляющая. А такие ребята, как Минченко и Трушкин, только подтверждают в своих интервью, что они хотели именно к нам. Поэтому в этом смысле нам немного проще в переговорах. Опять же это системная работа, которую мы выстраиваем, которая позволяет компенсировать какие-то вещи.

Это приятный момент, когда слышишь такие слова от новичков. Это придает энтузиазма и показывает, что тот вектор, который мы выбрали – работает и имеет право на жизнь. Дает дополнительные эмоции и стимул двигаться дальше. Выстраивать более фундаментальную систему», – заявил Кочарян.

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