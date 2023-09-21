Игорь Кочарян: «К МБА стали относиться с большим уважением. Это возможность выйти на качественно новый уровень»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о задачах, которые клуб решал в межсезонье.

«При комплектовании мы старались придерживаться концепции, чтобы состав был глубже, чтобы мы могли сохранять свой стиль на более длинных промежутках матчей. Желательно, чтобы команда весь матч могла поддерживать высокий темп. Думаю, нам удалось стать сильнее.

Как показал прошлый сезон, игроки регулярно получают какие-то повреждения. Мелкие или более серьезные. Надо быть готовым к этому. Без глубины состава сложно решать серьезные задачи. Опыт прошлого сезона был для нас показательным в этом смысле.

Синдрома второго сезона? Это нормальная история. К нам стали относиться с большим уважением. С одной стороны приятно, а с другой – теперь надо держать планку выше. Игры на Кубке Кондрашина и Белова с «Зенитом» и «НН» показали, какого уровня жесткости и защиты нам ждать в официальных встречах. Ничего страшного. Наоборот, это возможность для наших ребят, нашего клуба, выйти на качественно новый уровень. Для этого мы так и комплектовались, делали точечные усилия, которые позволят сделать шаг вперед», – заявил Кочарян.

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