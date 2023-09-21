Александер Секулич о четвертьфинале Суперкубка с ЦСКА: «На мой взгляд, армейцы стали даже сильнее»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Нам предстоит участие в одном из главных российских турниров – Суперкубке. Чемпионат стартует через 11 дней, и предстоящие соревнования – заключительная проверка сил перед началом сезона. Мы хотим выступить как можно лучше. Играть будем против сильнейших команд Единой лиги ВТБ и опытных турецких клубов. А наш первый соперник – ЦСКА. У армейцев есть изменения в составе по сравнению с прошлым годом. И, на мой взгляд, они стали даже сильнее. Думаю, что предстоящий матч будет серьезным вызовом для обоих коллективов. Игра покажет, кто на данный момент находится в лучшей форме, кто качественнее готов к официальному началу сезона.

Предсезонные встречи? Нам были необходимы матчи, и мы получили их столько, сколько было нужно. Успели сделать все, что хотели в своей предсезонной подготовке – работа проведена успешно. Выполнено все, что было запланировано. К старту сезона нам остается оттачивать детали.

Пока игроки точно не на пике формы, но это естественно для этой части сезона», – заявил Секулич.

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