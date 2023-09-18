Девон Акун-Перселл о лидерской роли в «Локо»: «Я на это способен и именно этим намерен заниматься весь сезон»
Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ, а также заявил, что готов быть лидером команды в новом сезоне.
«ЦСКА в Суперкубке? Это наша следующая игра, а значит – самая важная для нас игра. Так что постараемся подойти к ней с правильным настроем, чтобы добыть еще одну победу.
Готов ли быть лидером «Локо» в предстоящем сезоне? Конечно, на 100 процентов. Я на это способен и именно этим я намерен заниматься весь сезон – быть самым лучшим. Я по-другому не могу. Уверен, что в этом сезоне нам по силам победить любого соперника. Сезон предстоит длинный. Будем двигаться от матча к матчу и становиться лучше каждый день. Когда играешь правильно, результаты приходят», – заявил Акун-Перселл.
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