Мело Тримбл не поможет ЦСКА в матче Суперкубка-2023 против «Локомотива-Кубань» («Свободный агент»)

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Мело Тримбл Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который получил травму 12 сентября в товарищеском матче против турецкого «Бешикташа», пропустит четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ-2023 против «Локомотива-Кубань», который начнется завтра, 21 сентября, в 20:00 по московскому времени.

Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Успеет ли Тримбл восстановиться к последующим матчам турнира, пока неизвестно.

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2 комментария

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Morpeh Kaspiya
Здоровья!
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Igbin
Уже завтра же этот матч!
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