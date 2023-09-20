Мело Тримбл не поможет ЦСКА в матче Суперкубка-2023 против «Локомотива-Кубань» («Свободный агент»)

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который получил травму 12 сентября в товарищеском матче против турецкого «Бешикташа», пропустит четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ-2023 против «Локомотива-Кубань», который начнется завтра, 21 сентября, в 20:00 по московскому времени.



Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Успеет ли Тримбл восстановиться к последующим матчам турнира, пока неизвестно.

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