Мело Тримбл не поможет ЦСКА в матче Суперкубка-2023 против «Локомотива-Кубань» («Свободный агент»)
Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл, который получил травму 12 сентября в товарищеском матче против турецкого «Бешикташа», пропустит четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ-2023 против «Локомотива-Кубань», который начнется завтра, 21 сентября, в 20:00 по московскому времени.
Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».
Успеет ли Тримбл восстановиться к последующим матчам турнира, пока неизвестно.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»
Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта
2 комментария