Эмил Райкович: «ЦСКА все еще набирает форму. Мы находимся в процессе координации на завершающей стадии»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович оценил расклад сил перед матчем 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ против « ива-Кубань».

ЦСКА готовится без участия защитника Мело Тримбла, который работает по индивидуальной программе в связи с перенесенной ранее травмой.

«Мы все еще набираем форму, находимся в процессе координации на завершающей стадии подготовки. Нам не хватает Тримбла, но это шанс для молодых игроков – Карданахишвили и Руженцева – получить больше времени, проявить себя. Мы используем большую ротацию, чтобы лучше подготовиться.

У «Локо» практически та же команда, даже сильнее. Они добавили Джордана Моргана, еще одного «большого», при этом сохранили тренера и большинство игроков. Думаю, их уровень подготовки должен быть лучше, чем у других, потому что не пришлось многое менять», – заявил Райкович.

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