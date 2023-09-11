Кевин Гарнетт отметил рост влияния международного баскетбола на фоне неудачи сборной США на ЧМ-2023

Теги Кевин Гарнетт сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт указал на рост влияния международного баскетбола на фоне провала сборной США на ЧМ-2023.

«MVP НБА – зарубежный игрок. Лидер чемпионов НБА – зарубежный игрок. Сборная США без медалей.

Как так получилось?» – написал Гарнетт в соцсетях.

США в 2019 году заняли на чемпионате мира 7-е место, а в этом стали четвертыми.

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