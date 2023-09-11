Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт указал на рост влияния международного баскетбола на фоне провала сборной США на ЧМ-2023.

«MVP НБА – зарубежный игрок. Лидер чемпионов НБА – зарубежный игрок. Сборная США без медалей.

Как так получилось?» – написал Гарнетт в соцсетях.

США в 2019 году заняли на чемпионате мира 7-е место, а в этом стали четвертыми.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА