Аарон Роджерс после разрыва ахилла: «Как сказал Кевин Гарнетт, нет ничего невозможного»

Теги Кевин Гарнетт НБА НФЛ Нью-Йорк Джетс Аарон Роджерс Баскетбол

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс, выбывший на весь сезон из-за травмы, полученной в первой игре сезона, верит в свое возвращение в следующем году.

«Как сказал Кевин Гарнетт, нет ничего невозможного», – заявил Роджерс в эфире Pat MсAfee Show.

Роджерс получил разрыв ахилла на четвертом розыгрыше игры против «Баффало Биллс» в ночь на вторник.

В это межсезонье квотербек был обменян из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Джетс» после 18-летней карьеры в Висконсине.

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2 комментария

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Двестик Двестик
Стэтхэм же
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Light Yagami
Там Саня Никс Джордана процитировал, почему его не постите?
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