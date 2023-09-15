Аарон Роджерс после разрыва ахилла: «Как сказал Кевин Гарнетт, нет ничего невозможного»

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс, выбывший на весь сезон из-за травмы, полученной в первой игре сезона, верит в свое возвращение в следующем году.

«Как сказал , нет ничего невозможного», – заявил Роджерс в эфире Pat MсAfee Show.

Роджерс получил разрыв ахилла на четвертом розыгрыше игры против «Баффало Биллс» в ночь на вторник.

В это межсезонье квотербек был обменян из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Джетс» после 18-летней карьеры в Висконсине.

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