Аарон Роджерс после разрыва ахилла: «Как сказал Кевин Гарнетт, нет ничего невозможного»
Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс, выбывший на весь сезон из-за травмы, полученной в первой игре сезона, верит в свое возвращение в следующем году.
«Как сказал Кевин Гарнетт, нет ничего невозможного», – заявил Роджерс в эфире Pat MсAfee Show.
Роджерс получил разрыв ахилла на четвертом розыгрыше игры против «Баффало Биллс» в ночь на вторник.
В это межсезонье квотербек был обменян из «Грин-Бэй Пэкерс» в «Джетс» после 18-летней карьеры в Висконсине.
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