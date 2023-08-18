Кевин Гарнетт считает, что у Зайона ментальные проблемы: «Дело не в физической форме. Дело в том, что у него в голове»

Чемпион НБА-2008 Кевин Гарнетт в разговоре с Полом Пирсом в рамках очередного выпуска совместного шоу поделился мнением, что ментальные проблемы являются причиной, почему пропускает большое количество матчей.

«Я не думаю, что дело в физической форме. Дело в том, что у него в голове. Ты выходишь, чтобы сделать «360 между ног» на разминке, а затем возвращаешься в раздевалку. Это всех ошарашило. Ты говорил, что у него какая-то травма, а он свои «мельницы» крутит. Мужик, ты достаточно в форме, чтобы сыграть или помочь хоть как-нибудь.

А потом [Гриффин] вышел и сказал: «Йо, он не чувствует себя как Зайон». По-моему, это было больше психологическое, или, по крайней мере, заявка на что-то похожее», – сказал Гарнетт.

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