Дэмиан Лиллард: «Баскетбол Кайри Ирвинга – самый красивый в истории НБА»

Теги Портленд НБА Расселл Уэстбрук Стефен Карри Кайри Ирвинг Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард стал гостем шоу It Is What It Is, где его попросили назвать лучших разыгрывающих, против которых ему довелось играть.

«Стеф. Кайри Ирвинг. Рассел Уэстбрук.

Кайри отличается от всех. Баскетбол Кайри Ирвинга – самый красивый в истории НБА», – сказал Лиллард.

За последние три сезона они встретились лишь раз – в марте 2021 года. «Портленд» уверенно справился с «Бруклином» (128:109). Лиллард сделал «32+9+7», Ирвинг отметился 28 очками.

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10 комментариев

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timson
эхх все уже забыли про молодого ДиРоуза. вот этот был ходячий хайлайт. финишер не хуже Кайри, дриблинг чуть похуже, но скорости были космические . В быстрых отрывах складывалось впечатление что время затормаживалось для всех кроме Роуза. Один из самых главных " если бы " в истории имхо
+6
-2
+4
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Sharky shark
Ответ Bergkamp007
Далеко не самый красивый, у тебя Лил даже покрасивее будет
Дааа
Дальний трехочковый куда красивее дриблинга!1!!
+3
-1
+2
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Вадим Сидоров
Ответ гилберт
Самый сексуальный баскетбол.
А у кого самый фригидный баскетбол?)
+1
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гилберт
Самый сексуальный баскетбол.
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Evincive
Самый красивый в истории НБА был у Мэджика. Двухметровый гигант, сочетающий кошачью грацию, медвежий напор, обезьянью ловкость и скорость лани, со своей собственной уникальной, влюбляющей в себя манерой дриблинга, и опутывающий сетью слепых передач, выверенных набросов и проникающих пассов зону соперника. «Это единственный игрок, который за весь матч может совершить три броска и все равно будет доминировать», характеристика Джулиуса Ирвинга, лучше всего определяет манеру игры Джонсона, построенную на животных инстинктах, на удивительной силе импровизации, на желании не просто переиграть, побороть, пересилить оппонента, но удивить, зачаровать его, а заодно и зрителя.
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Кирилл Дубасов
Ответ timson
эхх все уже забыли про молодого ДиРоуза. вот этот был ходячий хайлайт. финишер не хуже Кайри, дриблинг чуть похуже, но скорости были космические . В быстрых отрывах складывалось впечатление что время затормаживалось для всех кроме Роуза. Один из самых главных " если бы " в истории имхо
А мне Рондо нравился времён Бостона, такие конфетки раздавал, жаль сдулся быстро. Но в первой команде с большим трио я любил смотреть на него, а не на них
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