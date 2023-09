Дэмиан Лиллард: «Баскетбол Кайри Ирвинга – самый красивый в истории НБА»

Разыгрывающий « » стал гостем шоу It Is What It Is, где его попросили назвать лучших разыгрывающих, против которых ему довелось играть.

« . . Рассел Уэстбрук.

Кайри отличается от всех. Баскетбол Кайри Ирвинга – самый красивый в истории », – сказал Лиллард.

За последние три сезона они встретились лишь раз – в марте 2021 года. «Портленд» уверенно справился с «Бруклином» (128:109). Лиллард сделал «32+9+7», Ирвинг отметился 28 очками.

