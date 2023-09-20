Дэмиан Лиллард: «Баскетбол Кайри Ирвинга – самый красивый в истории НБА»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард стал гостем шоу It Is What It Is, где его попросили назвать лучших разыгрывающих, против которых ему довелось играть.
«Стеф. Кайри Ирвинг. Рассел Уэстбрук.
Кайри отличается от всех. Баскетбол Кайри Ирвинга – самый красивый в истории НБА», – сказал Лиллард.
За последние три сезона они встретились лишь раз – в марте 2021 года. «Портленд» уверенно справился с «Бруклином» (128:109). Лиллард сделал «32+9+7», Ирвинг отметился 28 очками.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»
Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта
Дальний трехочковый куда красивее дриблинга!1!!