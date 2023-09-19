Разыгрывающий « » считает, что чемпионство « » 2020 года является полностью легитимным.

«Лично я отлично себя чувствовал, как никогда. Не понимаю, почему народ возмущается. Мне кажется, победить тогда было очень трудно, потому что игроки были свежими. Кто-то говорит о психическом здоровье, мы тогда застряли в отеле, но я ничего такого не испытывал. Исходя из своего собственного состояния скажу, что вряд ли когда-нибудь еще игроки будут такими свежими и отдохнувшими к данному моменту сезона. и набирали по 58 очков в плей-офф.

Для меня это полноценный титул. Почему нет? Никто другой не выиграл, хотя имел возможность. Почему они тогда не выиграли?» – сказал Лиллард.