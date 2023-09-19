Дэмиан Лиллард о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»: «Полноценный титул»

Теги Лейкерс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джамал Мюррэй Донован Митчелл Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард считает, что чемпионство «Лейкерс» 2020 года является полностью легитимным.

«Лично я отлично себя чувствовал, как никогда. Не понимаю, почему народ возмущается. Мне кажется, победить тогда было очень трудно, потому что игроки были свежими. Кто-то говорит о психическом здоровье, мы тогда застряли в отеле, но я ничего такого не испытывал. Исходя из своего собственного состояния скажу, что вряд ли когда-нибудь еще игроки будут такими свежими и отдохнувшими к данному моменту сезона. Джамал Мюррэй и Донован Митчелл набирали по 58 очков в плей-офф.

Для меня это полноценный титул. Почему нет? Никто другой не выиграл, хотя имел возможность. Почему они тогда не выиграли?» – сказал Лиллард.

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3 комментария

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Analjinn
А типа у кого-то сомнения были?
+5
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Abdulla
Ответ Analjinn
А типа у кого-то сомнения были?
Да вот, постоянно кто-то об этом говорит.
Скорее всего, исключительно журналисты, для подкидывания г-на на вентилятор :)
+3
0
+3
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