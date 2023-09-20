Серджо Скариоло утверждает, что не встречался с руководством «Реала», тем самым опровергая заявление владельца «Виртуса». Дело может перейти в суд

Теги Торонто Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло Реал НБА Виртус Баскетбол

Серджо Скариоло, вопреки слухам, никогда не встречался с мадридским «Реалом» и рассматривает возможность подачи судебного иска против «Виртуса», утверждающего обратное и уволившего его на прошлой неделе.

Владелец «Виртуса» Массимо Занетти после увольнения специалиста резко отозвался о Скариоло на пресс-конференции: «Когда Скариоло проводил встречи с «Торонто» и «Реалом», он относился к нам как к команде из второго дивизиона».

Как пишет испанское издание Relevo, Скариоло не встречался с руководством «Реала». Однако 11 мая Mundo Deportivo писала, что итальянский специалист общался с руководством «Мадрида» после пятого матча серии против «Партизана».

После этого «Реал» стал чемпионом Евролиги и продлил контракт с главным тренером Хесусом Матео еще на сезон.

По информации Relevo, Скариоло рассматривает возможность подачи судебного иска против «Виртуса», а также рассчитывает на полную компенсацию в связи с расторжением контракта.

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