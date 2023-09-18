Владелец «Виртуса» Дзанетти: «Скариоло относился к «Виртусу» так, будто это команда второго дивизиона»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Марко Белинелли Серджо Скариоло чемпионат Италии Виртус Милош Теодосич Баскетбол

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти назвал причины недовольства бывшим главным тренером команды Серджо Скариоло, которые привели к неожиданному увольнению на прошлой неделе.

«Когда Скариоло проводил собеседования с «Рэпторс» и «Реалом», он показал свое отношение к нам. Он отнесся к нам так, будто мы были командой второго дивизиона. «Виртус» – клуб с самым большим количеством болельщиков в Италии. Я считаю свой клуб самым важным в стране. Нельзя относиться к «Виртусу» как к еще одной команде», – сказал Дзанетти.

Скариоло был уволен после пресс-конференции, на которой критиковал руководство. Тренер был разочарован тем, что состав якобы подбирали, не учитывая его пожеланий.

«Мы подписали пятерых игроков, которых хотел видеть Скариоло. У нас сильная команда. Мы хотим выиграть что-нибудь», – заявил Дзанетти.

По словам Дзанетти, Скариоло не хотел видеть в команде ветеранов Милоша Теодосича и Марко Белинелли, что не совпадало с мнением руководства.

Мажоритарный владелец клуба также отметил, что решение о сокращении бюджета «Виртуса» было навязано Евролигой. Он недоволен тем, как СМИ представили ситуацию.

«Уже шесть месяцев к нам относятся так, будто у нас нет денег. Но у нас второй по величине бюджет в Италии. Решение о бюджете на этот сезон было принято Евролигой. Это было не наше решение. Многие также забывают, что мы вкладываем много денег и в женский баскетбол», – заключил Дзанетти.

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