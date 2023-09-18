Владелец «Виртуса» Дзанетти: «Скариоло относился к «Виртусу» так, будто это команда второго дивизиона»

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти назвал причины недовольства бывшим главным тренером команды , которые привели к неожиданному увольнению на прошлой неделе.

«Когда Скариоло проводил собеседования с «Рэпторс» и «Реалом», он показал свое отношение к нам. Он отнесся к нам так, будто мы были командой второго дивизиона. « » – клуб с самым большим количеством болельщиков в Италии. Я считаю свой клуб самым важным в стране. Нельзя относиться к «Виртусу» как к еще одной команде», – сказал Дзанетти.

Скариоло был уволен после пресс-конференции, на которой критиковал руководство. Тренер был разочарован тем, что состав якобы подбирали, не учитывая его пожеланий.

«Мы подписали пятерых игроков, которых хотел видеть Скариоло. У нас сильная команда. Мы хотим выиграть что-нибудь», – заявил Дзанетти.

По словам Дзанетти, Скариоло не хотел видеть в команде ветеранов и , что не совпадало с мнением руководства.

Мажоритарный владелец клуба также отметил, что решение о сокращении бюджета «Виртуса» было навязано Евролигой. Он недоволен тем, как СМИ представили ситуацию.

«Уже шесть месяцев к нам относятся так, будто у нас нет денег. Но у нас второй по величине бюджет в Италии. Решение о бюджете на этот сезон было принято . Это было не наше решение. Многие также забывают, что мы вкладываем много денег и в женский баскетбол», – заключил Дзанетти.

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