Совет главных тренеров Евролиги об увольнении Скариоло: «Беспрецедентное неуважение к великому профессионалу, финалисту Олимпиады, чемпиону Европы и мира»

Совет главных тренеров встал на защиту Серджо Скариоло, ранее уволенного « ». Конфликт между руководством клуба и специалистом случился после того, как Скариоло публично раскритиковал действия организации в межсезонье.

«Совет главных тренеров Евролиги с удивлением узнал о том, что член-учредитель был проинформирован сегодня «Виртусом» о решении расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Совет был создан с целью защиты не только профессиональных прав, но и престижа тренеров Евролиги после того, как семь из них были уволены в течение трех месяцев сразу после старта сезона-2018/19.

Каждый клуб имеет право принимать решения, которые он считает наилучшими для своего будущего, как это происходит с наймом и увольнением тренеров. Однако Совет считает, что в данном случае это решение проявило беспрецедентное неуважение к великому профессионалу, который много лет тренировал на самом высоком уровне, являясь финалистом Олимпийских игр, чемпионом Европы и мира.

Любой контракт предусматривает не только обязательства и ответственность, но и права обеих сторон, и поэтому мы ожидаем, что «Виртус» выполнит свои обязательства перед Серджо Скариоло.

Мы поддерживаем нашего члена Серджо Скариоло и будем помогать ему всеми необходимыми средствами», – говорится в заявлении Совета.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

Перемен! «Детройт»