Андре Игудала: «Если «Портленд» не дает Лилларду возможность побеждать, почему он должен страдать?»
Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поддержал разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, который запросил обмен.
«Дэмиан Лиллард – один из лучших игроков НБА. И он хочет побеждать. Если клуб не дает ему такую возможность, почему он должен страдать?
Не стоит расстраиваться из-за того, что спортсмен просит обмен. Когда он оказывается в проигрышной ситуации из-за уровня команды, вы не можете критиковать его», – заявил Игудала.
«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями
Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам
Если хочешь сам за себя решать подписывай, как это делал Дюрант в ГСВ, краткосрочные контракты каждый год.
«Портленд – одна из команд НБА - сильнейшей лиги планеты. И руководство команды, вместе с многочисленными болельщиками, хочет побеждать. Если игроки не дают им такую возможность, почему команда и болельщики должны страдать и платить за это деньги?
Не стоит расстраиваться из-за того, что команда не может организовать обмен по требованию игрока. Когда клуб оказывается в проигрышной ситуации из-за публичного требования обмена в определённый клуб от игрока, получающего супермакс-зарплату, вы не можете критиковать клуб. Должна быть достойная компенсация за франчайз-игрока! Иначе это просто неуважение!», – заявил неназванный диванный эксперт с сайта спортс.ру.
Держись, Дейм.