Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поддержал разыгрывающего « » , который запросил обмен.

«Дэмиан Лиллард – один из лучших игроков НБА. И он хочет побеждать. Если клуб не дает ему такую возможность, почему он должен страдать?

Не стоит расстраиваться из-за того, что спортсмен просит обмен. Когда он оказывается в проигрышной ситуации из-за уровня команды, вы не можете критиковать его», – заявил Игудала.

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