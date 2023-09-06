Андре Игудала: «Если «Портленд» не дает Лилларду возможность побеждать, почему он должен страдать?»

Теги Андре Игудала Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поддержал разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, который запросил обмен.

«Дэмиан Лиллард – один из лучших игроков НБА. И он хочет побеждать. Если клуб не дает ему такую возможность, почему он должен страдать?

Не стоит расстраиваться из-за того, что спортсмен просит обмен. Когда он оказывается в проигрышной ситуации из-за уровня команды, вы не можете критиковать его», – заявил Игудала.

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11 комментариев

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artcity
Есть правила. Есть контракт.
Если хочешь сам за себя решать подписывай, как это делал Дюрант в ГСВ, краткосрочные контракты каждый год.
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kondratiy
Ладно, отзеркалим полностью:

«Портленд – одна из команд НБА - сильнейшей лиги планеты. И руководство команды, вместе с многочисленными болельщиками, хочет побеждать. Если игроки не дают им такую возможность, почему команда и болельщики должны страдать и платить за это деньги?

Не стоит расстраиваться из-за того, что команда не может организовать обмен по требованию игрока. Когда клуб оказывается в проигрышной ситуации из-за публичного требования обмена в определённый клуб от игрока, получающего супермакс-зарплату, вы не можете критиковать клуб. Должна быть достойная компенсация за франчайз-игрока! Иначе это просто неуважение!», – заявил неназванный диванный эксперт с сайта спортс.ру.
+13
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+13
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scorp19
Ну его никто под дулом автомата никогда не заставлял продляться. Отработай соглашение и вали на все четыре стороны. А сейчас пусть "страдает"
+7
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+7
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Roman Boroveev
Вообще у него есть 40 миллионов причин не страдать)
Держись, Дейм.
+3
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+3
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leon01
Да , конечно 40 с лишним лямов в год уже не помогают ему от страданий
+2
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NikolayOss
Подписывал супермакс и страдал, получается.
+2
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Сергей Пузанков
В этом сезоне у него почти 46 миллионов поводов страдать. И в следующем ещё 48
+1
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Александр Сметанин
Почему? Может потому что контракт подписал?
+1
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kondratiy
Если Лиллард не приносит Портленда побед, зачем они платят ему 50кк в год?
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ВладиславМартынов
Человек в своё время не определился, что ему надо - побеждать или создать себе образ преданного парня (или определился, что хочет деньги, но делал вид, что не в них дело), хотя уже года 4 назад было ясно, что ему пора менять прописку, если он хочет титул (ну это Портленд, ребята, ну камон, какую команду здесь можно построить?). Теперь подскочил, когда у него, скорее всего, всего пара-тройка лет до спада. Вот и всё
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lightsout
Ответ kondratiy
Ладно, отзеркалим полностью: «Портленд – одна из команд НБА - сильнейшей лиги планеты. И руководство команды, вместе с многочисленными болельщиками, хочет побеждать. Если игроки не дают им такую возможность, почему команда и болельщики должны страдать и платить за это деньги? Не стоит расстраиваться из-за того, что команда не может организовать обмен по требованию игрока. Когда клуб оказывается в проигрышной ситуации из-за публичного требования обмена в определённый клуб от игрока, получающего супермакс-зарплату, вы не можете критиковать клуб. Должна быть достойная компенсация за франчайз-игрока! Иначе это просто неуважение!», – заявил неназванный диванный эксперт с сайта спортс.ру.
а можно ещё так отзеркалить: чё это команда обменивает игрока, если он хочет тут играть дальше? семья обжилась в лос анджелесе, дети в школу ходят, завели друзей, а тут приходит гм и говорит "дружище, собирай вещички, ты едешь в оклахому". они же подписали контракт с игроком на 5 лет, а тут вдруг решают, что хотят другого игрока и этот им не подходит. так ничесна!
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