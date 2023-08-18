Андре Игудала дал совет молодым игрокам: «Просто поймите, что у вас столько денег, что вы можете отложить 50 миллионов и не прикасаться к ним»

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала стал гостем ютуб-шоу , на котором дал несколько советов молодому поколению, как стоит распоряжаться деньгами.

«Единственное, что игроки могут сделать, это превратить эти деньги во что-то большее. Они сейчас могут 100 миллионов долларов на счету держать. Для нас это было немыслимо. Мы могли подписать большой контракт на 80 миллионов. Во-первых, это 40 миллионов. Потом у нас есть члены семьи, есть свои расходы. Потом – этот образ жизни игрока НБА. Что для нас было роскошью, сейчас для них практически ничто», – начал Игудала.

Затем MVP финала-2015 дал несколько советов.

«Найдите людей, которые займутся вашими финансами. Просто откройте журнал Wall Street. Создайте свой «сундук с сокровищами». Просто поймите, что у вас столько денег, что вы можете отложить 50 миллионов и не прикасаться к ним. И при этом вы сможете развлекаться, ни в чем себе не отказывая», – сказал Игудала.

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