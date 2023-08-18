Андре Игудала дал совет молодым игрокам: «Просто поймите, что у вас столько денег, что вы можете отложить 50 миллионов и не прикасаться к ним»

Теги Андре Игудала НБА Гилберт Аренас Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Андре Игудала стал гостем ютуб-шоу Гилберта Аренаса, на котором дал несколько советов молодому поколению, как стоит распоряжаться деньгами.

«Единственное, что игроки могут сделать, это превратить эти деньги во что-то большее. Они сейчас могут 100 миллионов долларов на счету держать. Для нас это было немыслимо. Мы могли подписать большой контракт на 80 миллионов. Во-первых, это 40 миллионов. Потом у нас есть члены семьи, есть свои расходы. Потом – этот образ жизни игрока НБА. Что для нас было роскошью, сейчас для них практически ничто», – начал Игудала.

Затем MVP финала-2015 дал несколько советов.

«Найдите людей, которые займутся вашими финансами. Просто откройте журнал Wall Street. Создайте свой «сундук с сокровищами». Просто поймите, что у вас столько денег, что вы можете отложить 50 миллионов и не прикасаться к ним. И при этом вы сможете развлекаться, ни в чем себе не отказывая», – сказал Игудала.

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5 комментариев

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кандид
Вроде и дело говорит, а противоречия есть. "Отложить 50 млн" могут себе позволить только те, у кого контракты макс и близко к максу. Поскольку нужно по контракту получить 100 (он же намекнул, что половина уходит на налоги) + расходы на себя и на семью + на "образ жизни игрока НБА". Т. е. его советы не для тех, кто играет за минималки или даже за 10-15 (по контракту) в год.
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de-fussball
Андре, какой вкус дошика самый лучший?
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Rodbert
Ответ кандид
Вроде и дело говорит, а противоречия есть. "Отложить 50 млн" могут себе позволить только те, у кого контракты макс и близко к максу. Поскольку нужно по контракту получить 100 (он же намекнул, что половина уходит на налоги) + расходы на себя и на семью + на "образ жизни игрока НБА". Т. е. его советы не для тех, кто играет за минималки или даже за 10-15 (по контракту) в год.
Ну это же не сразу. За карьеру средний игрок сможет накопить примерно такую сумму.
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<~Inter~>
Ответ кандид
Вроде и дело говорит, а противоречия есть. "Отложить 50 млн" могут себе позволить только те, у кого контракты макс и близко к максу. Поскольку нужно по контракту получить 100 (он же намекнул, что половина уходит на налоги) + расходы на себя и на семью + на "образ жизни игрока НБА". Т. е. его советы не для тех, кто играет за минималки или даже за 10-15 (по контракту) в год.
По факту им всем нужен финансовый консультант, который поможет правильно распределить свои деньги
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ кандид
Вроде и дело говорит, а противоречия есть. "Отложить 50 млн" могут себе позволить только те, у кого контракты макс и близко к максу. Поскольку нужно по контракту получить 100 (он же намекнул, что половина уходит на налоги) + расходы на себя и на семью + на "образ жизни игрока НБА". Т. е. его советы не для тех, кто играет за минималки или даже за 10-15 (по контракту) в год.
А какая разница? Суть-то в том, что можно откладывать часть денег в зависимости от своего контракта. Даже я каждый день по сто рублей откладываю и то хлеб
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