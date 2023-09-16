Синдэриус Торнвелл: «Конечно же, победители НБА имеют право называть себя чемпионами мира»

Американский новобранец « » рассказал о своих друзьях из мира НБА.

Торнвелл также не согласился с бегуном Ноа Лайлсом, который раскритиковал баскетболистов НБА за то, что они называют себя «чемпионами мира» после победы в чемпионате.

«Я не могу назвать одного или двух баскетболистов, с которыми дружил, потому что на самом деле хорошо общался со всеми одноклубниками. Я с южной части США, с Южной Каролины, мы легко находим общий язык с другими людьми, мы более компанейские. В «Клипперс» быстро сдружились с , много времени проводили вместе с Лу Уильямсом, а в его дебютный сезон я регулярно забирал от дома на машине, потому что у него не было прав, мне пришлось дать ему несколько уроков вождения. В «Новом Орлеане» у меня были хорошие отношения с , Брэндоном Ингрэмом и Лонзо Боллом, в «Орландо» я провел небольшой отрезок, но и там остались друзья.

Привезти кого-то из них на матч в Саратов? А почему бы и нет? Понимаю, что у многих будет еще идти сезон. Но я точно постараюсь кого-нибудь уговорить приехать в Россию. Например, Харрелл сейчас без команды. Если у него получится посетить игру в Саратове, я буду очень рад. В свою очередь – сделаю все, чтобы он оказался здесь.

Правильно ли игроки НБА называют себя чемпионами мира? Конечно! НБА – это не только высочайший уровень баскетбола, но и лига, в которой стало очень много иностранных баскетболистов. Возьмите Топ-5 сильнейших игроков НБА. Там обязательно будут Йокич, Яннис, Дончич, а вот попадет ли американский игрок – еще вопрос. Поэтому считаю, что в чемпионате, в котором собраны сильнейшие игроки со всего мира, лучшая команда смело может называть себя лучшей в мире», – заявил Торнвелл.

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