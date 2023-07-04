Новобранец «Лейкерс» Торин Принс посмеялся над форвардом , который подпишет контракт на 80 миллионов долларов с « ».

Принс лайкнул пост, на котором смеющимися запечатлены его новые одноклубники и Энтони Дэвис. Подпись гласит: «Диллону Бруксу дали 80 миллионов?»

По ходу плей-офф-2023 выступавший за « » Брукс назвал Джеймса «старым» и пытался вывести лидера «озерников» из себя. Калифорнийцы уверенно выиграли серию, после чего «Гризлис» решили расстаться с игроком.

Принс договорился с « » о контракте на 1 год и 4,5 миллиона.

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