Новобранец «Лейкерс» Торин Принс посмеялся над Диллоном Бруксом, который назвал Леброна «старым»
Новобранец «Лейкерс» Торин Принс посмеялся над форвардом Диллоном Бруксом, который подпишет контракт на 80 миллионов долларов с «Хьюстоном».
Принс лайкнул пост, на котором смеющимися запечатлены его новые одноклубники Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Подпись гласит: «Диллону Бруксу дали 80 миллионов?»
По ходу плей-офф-2023 выступавший за «Мемфис» Брукс назвал Джеймса «старым» и пытался вывести лидера «озерников» из себя. Калифорнийцы уверенно выиграли серию, после чего «Гризлис» решили расстаться с игроком.
Принс договорился с «Лейкерс» о контракте на 1 год и 4,5 миллиона.
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Соцсети Торина Принса
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