Новобранец «Лейкерс» Торин Принс посмеялся над Диллоном Бруксом, который назвал Леброна «старым»

Теги Леброн Джеймс Хьюстон Лейкерс Мемфис НБА фото соцсети Торин Принс Диллон Брукс Баскетбол

Новобранец «Лейкерс» Торин Принс посмеялся над форвардом Диллоном Бруксом, который подпишет контракт на 80 миллионов долларов с «Хьюстоном».

Принс лайкнул пост, на котором смеющимися запечатлены его новые одноклубники Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Подпись гласит: «Диллону Бруксу дали 80 миллионов?»

По ходу плей-офф-2023 выступавший за «Мемфис» Брукс назвал Джеймса «старым» и пытался вывести лидера «озерников» из себя. Калифорнийцы уверенно выиграли серию, после чего «Гризлис» решили расстаться с игроком. 

Принс договорился с «Лейкерс» о контракте на 1 год и 4,5 миллиона.

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8 комментариев

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Daishi
Прогибание спины и хождение на цырлах перед Лебой - это такой сертифицированный способ прописки в Лейкерс что ли?))
+18
-2
+16
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scorp19
А что смешного то ?) Брукс отличные деньги получил.
+11
-1
+10
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pele_kan
Ответ Daishi
Прогибание спины и хождение на цырлах перед Лебой - это такой сертифицированный способ прописки в Лейкерс что ли?))
обряд инициации
+9
-1
+8
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Южанин78
Леброн старый человек? Конечно, нет. Леброн старый, касательно спортивной карьеры? Однозначно, да.
+4
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+4
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armageddon123456
ну кстати он тут скорее не над Бруксом посмеялся а над Хьюстоном, который эти деньги ему выписал
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dudkinrs82
Тут логичнее бруксу смеётся с 20 в год над принсом. Имхо
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Lokomotiv__1992
Ответ scorp19
А что смешного то ?) Брукс отличные деньги получил.
Типо потому что его с Мишек поперли)
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whoisme
Ответ Daishi
Прогибание спины и хождение на цырлах перед Лебой - это такой сертифицированный способ прописки в Лейкерс что ли?))
Все хотят работу как у Перкинса. Видят прогибание спины помогает и после карьеры
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