Болельщики встретили легендарного игрока НБА Майкла Джордана на гоночной трассе в Бристоле перед заездом NASCAR.

60-летний Джордан в этот момент поздоровался с известным музыкантом J Balvin. Свидетели сцены стали изображать блеяние козла.

Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джордан является величайшим баскетболистом.

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