Болельщики на гоночной трассе стали изображать блеяние козла, когда увидели Майкла Джордана
Болельщики встретили легендарного игрока НБА Майкла Джордана на гоночной трассе в Бристоле перед заездом NASCAR.
60-летний Джордан в этот момент поздоровался с известным музыкантом J Balvin. Свидетели сцены стали изображать блеяние козла.
Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джордан является величайшим баскетболистом.
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