Болельщики на гоночной трассе стали изображать блеяние козла, когда увидели Майкла Джордана

Теги светская хроника Майкл Джордан НБА видео болельщики Баскетбол

Болельщики встретили легендарного игрока НБА Майкла Джордана на гоночной трассе в Бристоле перед заездом NASCAR.

60-летний Джордан в этот момент поздоровался с известным музыкантом J Balvin. Свидетели сцены стали изображать блеяние козла. 

Это отсылка к аббревиатуре GOAT (goat переводится как «козел» – прим. Sports.ru) с намеком на то, что Джордан является величайшим баскетболистом.

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