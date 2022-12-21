Шакил О’Нил снова заговорил с Николой Йокичем по-русски

Теги светская хроника Денвер Шакил О′Нил НБА видео Никола Йокич Баскетбол

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил во время послематчевого интервью снова заговорил c лидером «Денвера» Николой Йокичем по-русски.

О’Нил после похвалы Йокича на сербском языке поблагодарил действующего MVP на русском.

Четырехкратный чемпион НБА с акцентом произнес «спасибо». Йокич с негодованием указал Шаку, что это не его родной язык. Американец исправился и произнес «Хвала».

В январе 2021 года между О’Нилом и Йокичем произошел похожий диалог. Шак тогда сказал, что считал Николу русским.

«Виноват, виноват. Я думал, что Йокич русский», – произнес Шак.

Йокич в победном матче с «Мемфисом» набрал 13 очков, 13 подборов и 13 передач.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

 

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6 комментариев

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jb2p46f4xm
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Ответ udod
похоже, недолюбливает Йокич братушек, вон как возмутился
Глупый вывод
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sfrrrR
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Ответ Tim Timson
Шаку осталось ответить только.. Какие ваши доказательства)
А Николе парировать: "Кокаинум" 🤣
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udod
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похоже, недолюбливает Йокич братушек, вон как возмутился
+4
-3
+1
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Timur Shafigullin
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Просто он слишком часто ходит за деньги, к богатым, они и учат его словам. Которые бездомные скорее всего, как это сказала недавно бывшая фигуристка
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Tim Timson
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Шаку осталось ответить только.. Какие ваши доказательства)
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Can
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Обожаю когда американцы что то отчебучивают на руском))
А Никола ревнивец
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