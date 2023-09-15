«Двойник» Стефена Карри привлек к себе внимание посетителей азиатского аэропорта
В сети стало популярным видео с «двойником» суперзвезды «Голден Стэйт» Стефеном Карри.
Филиппинский пародист с ником steppingcurry30 появился в аэропорту в форме 2-кратного MVP и повторил несколько фирменных движений баскетболиста, чем вызвал одобрение посетителей.
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