«Двойник» Стефена Карри привлек к себе внимание посетителей азиатского аэропорта

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

В сети стало популярным видео с «двойником» суперзвезды «Голден Стэйт» Стефеном Карри.

Филиппинский пародист с ником steppingcurry30 появился в аэропорту в форме 2-кратного MVP и повторил несколько фирменных движений баскетболиста, чем вызвал одобрение посетителей.

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2 комментария

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Лютик
Это версия Стефа из сувенирного магазина?)
+3
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+3
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haibr
А капа где?
+1
0
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