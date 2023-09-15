В сети стало популярным видео с «двойником» суперзвезды « » .

Филиппинский пародист с ником steppingcurry30 появился в аэропорту в форме 2-кратного MVP и повторил несколько фирменных движений баскетболиста, чем вызвал одобрение посетителей.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

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